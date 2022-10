Frau wird bei Zimmerbrand in Rothengrund schwer verletzt

Bei einem Zimmerbrand ist am Dienstagvormittag eine Frau schwer verletzt worden. Kurz vor 10.30 Uhr wurden die Feuerwehren Hutzelgrund und Mömbris zu dem Brand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses alarmiert.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnten zwei Mitarbeiter eines ambulanten Pflegedienstes eine 64-Jährige Hausbewohnerin aus dem brennenden Zimmer retten.

Unter Atemschutz ging die Feuerwehr in das Gebäude und konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen.

Die Hausbewohnerin wurde nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden Ersthelfer wurden mit Rauchvergiftungen zur weiteren Untersuchung in Kliniken eingeliefert. Drei weitere Bewohner wurden durch den Rettungsdient betreut. Während des Einsatzes war die Durchgangsstraße in Rothengrund voll gesperrt.

Die Brandursache ist Bestandteil kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Der Schaden dürfte sich auf einen fünfstellige Betrag summieren.