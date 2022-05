Frau wird bei Auffahrunfall in Alzenau verletzt

Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Um 08 Uhr fuhr ein 34-jähriger Audi-Fahrer von der Industriestraße kommend in den Kreisverkehr. Im Kreisverkehr musste eine 48-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen, was der Audi-Fahrer offenbar nicht bemerkte und auffuhr. Nach dem Unfall klagte die VW-Fahrerin über Nackenschmerzen. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung

Zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmorgen wurde ein Kia, der in der Sint Oedenroder Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden auf der linken Seite (1.000 Euro). Hinweise nimmt die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Kleintransporter macht sich selbstständig: Schöllkrippen-Schneppenbach

Am Donnerstagnachmittag um 15.30 Uhr stellte ein 36-jähriger Mann seinen Kleintransporter in der Hauptstraße ab, um Beladetätigkeiten durchzuführen. Da er offenbar die Handbremse nicht richtig angezogen hatte, kam der Kleintransporter ins Rollen und fuhr gegen einen geparkten Mercedes. Fazit: 5.000 Euro Schaden am Mercedes und 1.500 an dem Kleintransporter.

Einbruch in Firma - Zeugen gesucht: Alzenau

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein Unbekannter in eine Firma in der Siemensstraße ein. Der Täter hatte zunächst ein Fenster aufgehebelt und war so in die Räumlichkeiten gelangt. Dort durchsuchte er diverse Schränke, verließ dann aber den Tatort ohne Beute. Der Sachschaden beträgt circa 100 Euro.

Auto-Scheibe eingeschlagen: Alzenau

Am Donnerstag zwischen 05.45 und 14.45 Uhr wurde an einem Daihatsu, der auf einem Firmenparkplatz im Mühlweg abgestellt war, die Heckscheibe eingeschlagen. Hinter dem Fahrzeug lag eine abgebrochen Gartenhacke, die zuvor offenbar über eine Hecke geworfen wurde und den Schaden an dem Auto verursacht hatte. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Mömbriser Ortsschilder wieder aufgetaucht

Wie bereits am 02.05.2022 gemeldet wurden die Ortsschilder in Mömbris in der Freitagnacht abmontiert. Alle Schilder sind nun von einem Spaziergänger am Dienstag auf einem Schotterweg in Königshofen in der verlängerten Vorbeckstraße aufgefunden worden.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Polizeiinspektion Alzenau/ienc