Frau von Unbekannten auf Toilette gefilmt

Als die Dame darauf aufmerksam wurde, verließ sie die Toilettenkabine und informierte zwei unbekannte Zeuginnen, welche sich ebenfalls an der Örtlichkeit befanden. Zusammen stellten sie den Täter zur Rede, der im Anschluss die Bildaufnahme löschte. Ein weiterer männlicher unbekannter Zeuge kontrollierte nochmals die Bildergalerie des Smartphones. Der Vorfall wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt der Polizei gemeldet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben

Circa 1,65 Meter groß, schlank,

etwa 30 Jahre alt, heller Hauttyp, Glatze,

trug eine Brille,

ungepflegtes Erscheinungsbild,

dunkelblaues Achselshirt, knielange graue Baumwollhose

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlung aufgenommen und sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind. Insbesondere werden die drei Zeugen gebeten, welche die 65-Jährige unterstützten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Denkmal am Würzburger Kolpingplatz beschmiert - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/KOLPINGPLATZ. Im Zeitraum von Mittwoch, 15 Uhr bis Sonntag, 18 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter das Denkmal am Kolpingplatz mit blauer Farbe. Dabei entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zur Verkehrsunfallflucht möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet - Wer kann Hinweise geben

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am Sonntag, zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten schwarzen BMW im Aumühlweg. Am BMW entstand ein Schaden an der Heckstoßstange im Wert von etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

WÜRZBURG/ZELLERAU. An der Talavera wurde am Samstag zwischen 14 Uhr bis 21.15 Uhr, ein geparkter schwarzer Peugeot durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Peugeot ist linksseitig an der Heckstoßstange beschädigt worden. Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Die Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermitteln wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

dc/Polizei Würzburg