Frau verursacht Unfall beim Auffahren auf die A3

Bei der Einfahrt auf die Autobahn auf Höhe Goldbach kollidierte eine 59-jährige Autofahrerin am Dienstagvormittag seitlich mit einem Lkw. Der vorfahrtsberechtigte Lkw war bereits auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als die Dame mit ihrem Peugeot auf die Autobahn auffahren wollte. Da der Lkw-Fahrer sie auf Grund des toten Winkels auf seiner rechten Fahrzeugseite nicht sehen konnte, war es ihm nicht möglich sie einfädeln zu lassen, wovon die Peugeot-Fahrerin jedoch ausgegangen war. Das Auto wurde auf der gesamten linken Fahrzeugseite stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, am Lkw entstand Sachschaden an der Fahrerkabine vorne rechts. Verletzt wurde niemand.

Kleinostheim. Zu einer Unfallflucht wurde eine Streife der Verkehrspolizei Hösbach am Dienstag um 14:00 Uhr gerufen. Auf der Nebenfahrbahn Kleinostheim musste der Fahrer eines VW Transporters verkehrsbedingt anhalten. Hier fuhr ihm ein dahinter fahrender Dacia-Fahrer mit seinem Pkw auf, wobei lediglich geringer Sachschaden entstand. Nach kurzer verbaler Auseinandersetzung entfernte sich der Dacia-Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug jedoch auf der B 8 angetroffen und angehalten werden. Der mutmaßliche Grund für die Unfallflucht kam nach kurzer Zeit ans Tageslicht: bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 20-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei dem vorgezeigten Führerschein handelte es sich um eine Totalfälschung. Zudem hielten sich sowohl er als auch sein Beifahrer illegal in Deutschland auf.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Bessenbach. Am Dienstag um 21:04 Uhr befuhr ein weißer Kleintransporter auf Höhe Bessenbach den rechten von drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Dann wechselte er unvermittelt den Fahrstreifen nach links, wo ein BMW-Fahrer unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich dieser zum Teil auf den linken Fahrstreifen aus. Diesen befuhr ein Audi-Fahrer, der wiederum eine Gefahrenbremsung durchführte und nach links lenkte. Hierbei touchierte er die Fahrbahnbegrenzung am Mittelstreifen, wodurch der linke Vorderreifen platzte. Während die beiden Pkw-Fahrer zur Unfallaufnahme anhielten, setzte der Fahrer des Kleintransporters seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern.

Zeugen des Unfalls, die weitere Hinweise zum flüchtigen weißen Kleintransporter geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 mit der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach in Verbindung zu setzen.

sob/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach