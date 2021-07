Frau verliert in Karlstadt Kontrolle über ihr Auto und fährt auf Bahnhof

Der Pkw Seat wurde durch die freiwillige Feuerwehr Karlstadt, welche mit 17 Personen vor Ort war, gegen ein Abkippen auf das Bahngelände gesichert und die Fahrerin wurde befreit. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zu einer genaueren Untersuchung durch einen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Am Zaun entstand weiterer Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Da Zaunteile im Gleisbereich lagen, wurden die Bahnstrecke sowie die Bundesstraße 27 in diesem Bereich für ca. zwei Stunden teilweise gesperrt.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Karlstadt