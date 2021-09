Frau verliert in Bürgstadt Kontrolle über Fahrzeug

+8 weitere Bilder Verkehrsunfall in Bürgstadt

Gegen 20 Uhr war eine 26-Jährige mit ihrem Peugeot von Bürgstadt kommend in Richtung Eichenbühl unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang verlor sie aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte in die linke sowie auch in die rechte Leitplanke, bevor auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Die Fahrerin musste durch den Rettungsdienst ambulant versorgt werden. An ihrem Fahrzeug entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Bürgstadt war im Einsatz um die Unfallstelle abzusichern und um die Fahrbahn zu reinigen. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung des Fahrzeugs einspurig wechselseitig vorbeifließen. Der Schaden summiert auf mehrere tausend Euro.

Ralf Hettler