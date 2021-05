Frau verletzt bei Autounfall in Sailauf

Kurz nach 22 Uhr war die 50-Jährige mit ihrem VW Caddy auf der B26 von Hösbach kommend in Richtung Sailauf unterwegs. In einer Linkskurve kam die Frau aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Caddy prallte gegen Verkehrszeichen, fuhr einige Meter im Grünstreifen entlang und kam schließlich zwischen Bäumen in einem Waldstück zum Stehen.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte sowohl um die Fahrerin, wie auch um ihren im Auto mitfahrenden Hund. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Sailauf sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und unterstützte den Rettungsdienst und das Abschleppunternehmen. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden – er musste abgeschleppt werden.

Nach einer etwa halbstündigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges auf einem Fahrstreifen vorbeifließen.

rah