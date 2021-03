Frau und Mann stehlen Paketbote das Handy in Aschaffenburger Fußgängerzone

Am Donnerstag, gegen 11:45 Uhr, entwendete ein 41-Jähriger das Handy eines Paketzustellers. Er befand sich zur Tatzeit auf seiner Ladefläche seines Kleintransporters, den er im Roßmarkt abgestellt hatte. Der Dieb öffnete die Fahrzeugtür und griff nach dem Mobiltelefon im Fahrerbereich. Daraufhin ging der 41-Jährige zu einer 33-jährigen Frau, übergab ihr das Handy und beide flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Während der Paketbote die Frau verfolgte, informierte er die Polizei, die sofort die Fahndung aufnahm. Letztendlich gelang die Festnahme beider Täter, wobei die 33-Jährige das Handy noch bei sich trug. Beide mussten die eingesetzten Streifen mit auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg begleiten, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung erfolgte. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Unbekannter bricht in Keller ein und stielt Alkohol

In der Zeit von Mittwoch, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 12:45 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu vier Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße. Hier fand er einen halben Kasten Bier sowie ein Duzend Spirituosenflaschen, die er sich zu Eigen machte. In einem Kellerabteil wurde eine tatortfremde Säge gefunden. Ob es sich hierbei um das Tatwerkzeug handelt, ist Teil der Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Der Sach- und Beuteschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Reifendiebstahl - Zeugen gesucht

In der Goldbacher Straße entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, im Zeitraum von 01:30 Uhr bis 02:10 Uhr, einen Satz Sommerreifen inklusive Felgen. Diese lagerten auf dem Gelände eines Autohauses in der Goldbacher Straße und hatten einen Wert von circa 1500 €.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zigarettenautomat aus dem Boden gerissen und geplündert- Zeugen gesucht

Hösbach - Fehlkahl. Im Zeitraum von Mittwoch, 23:30 Uhr bis Donnerstag, 15 Uhr riss ein unbekannter Täter einen Zigarettenautomat samt seines Betonfundamentes aus dem Boden. Er wurde auf einem Feld an der Staatstraße 2307, gegenüber des Wasserrückhaltebeckens, aufgefunden. Die unbekannte Person hatte ihn offenbar gewaltsam geöffnet und anschließend das gesamte Bargeld und alle Zigaretten entnommen. Die Höhe des Schadens wird derzeit von der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion geprüft. Die eingesetzten Kräfte erhielten bei der Sicherstellung des Zigarettenautomaten Unterstützung eines freundlichen Landwirtes aus Feldkahl. Er transportierte den Automaten mit Hilfe seines großen Frontladers bis auf die Wache.

sob/Polizei Aschaffenburg