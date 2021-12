Frau und Kind in Marktheidenfeld vermisst

Die Frau verließ zusammen mit ihrem dreijährigen Kind das Haus in Marktheidenfeld und fuhr offenbar mit ihrem Auto, einem schwarzen Kia Sorento mit dem amtlichen Kennzeichen MSP-DJ55, in unbekannte Richtung . Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich die Gesuchte in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Eine großangelegte Suche nach der Frau, die eine helle Jacke mit Pelzkragen tragen soll und ihrem Kind verlief bislang ergebnislos.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die die Gesuchte oder deren Pkw seit heute Mittag gesehen haben oder Angaben zu deren Aufenthaltsort geben können werden gebeten, sich unter Tel. 09391/9841-0 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden.

VaPi/Polizei Unterfranken