Die 45jährige BMW-Fahrerin hat auf gerader weit einsehbarer Fahrbahn einen vor ihr fahrenden VW überholen wollen. Als die Unfallverursacherin mitten im Überholvorgang war und sich bereits auf gleicher Höhe neben dem VW befand, bemerkte sie einen entgegenkommenden Peugeot, den sie zuvor nicht wahrgenommen hatte.

Beim Versuch, einen Zusammenstoß zu verhindern, wichen die Unfallverursacherin und der VW Fahrer nach rechts aus, wobei letzterer in die Leitplanke gedrückt wurde. In der Folge kam es noch zu einer Spiegelberührung zwischen dem BMW und dem Peugeot.

An allen Fahrzeugen, sowie der Leitplanke entstand Sachschaden. Die gesamte Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 30.000,- €.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste durch den ADAC geborgen werden. Die Straße war für eine gute halbe Stunde einseitig gesperrt. Die Verkehrsregelung wurde dankenswerterweise durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Rodenbach und Wombach übernommen.

Auto verkratzt

Frammersbach. Unbekannte haben den Renault des Geschädigten im Zeitraum zwischen dem 04.03.2022 ab 13.00 Uhr und dem 07.03.2022 bis 15.00 Uhr verkratzt.

Das Fahrzeug stand über den gesamten Zeitraum im Mühlberg und weist nun einen tiefen Krater auf, der sich wellenförmig über die gesamte Fahrerseite zieht.

Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Da es keinerlei Ermittlungsansätze gibt, werden Zeugen gebeten, sich telefonisch unter der 09352/8741-0 oder per E-Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de an die Polizeiinspektion Lohr zu wenden.

Nach dem Dönerholen beleidigt und bedroht

Lohr am Main. Am vergangenen Dienstagabend ist es in der Lohrer Innenstadt um 18.20 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einem Jugendlichen gekommen.

Als der 27-jährige Geschädigte nach dem Essenholen auf der Turmstraße lief, kam ein 16Jähriger auf seinem Kleinkraftrad mit überhöhter Geschwindigkeit von der Lohrtorstraße in Richtung Turmstraße gefahren. Hier kam es zur Konfrontation zwischen den beiden. Der Jugendliche beleidigte und bedrohte den Geschädigten.

Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte der Beschuldigte ausfindig gemacht und bereits konfrontiert werden.

Wegen anderer verkehrsrechtlicher Verstöße wird ebenfalls ermittelt.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lohr a.Main telefonisch unter der 09352/8741-0 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.

Rote Kennzeichen falsch verwendet

Partenstein. Am vergangenen Dienstagabend ist einer Streife der Lohrer Polizei ein Fahrzeug mit roten Versicherungskennzeichen aufgefallen. Das Fahrzeug wurde im Hirtenweg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass die roten Kennzeichen nicht auf den Fahrzeugführer ausgegeben waren. Zudem führte er kein Fahrzeugscheinheftchen mit.

Den 56jährigen Fahrer aus Hessen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs.

hosa/Quelle: Polizei Lohr am Main