Frau stürzt mit Pedelec in Sulzbach

Die 59-Jährige Radlerin war beim Auffahren auf den Gehweg an der hohen Bordsteinkante entlanggeschrammt und zur Seite gestürzt. Hierbei zog sie sich diverse Abschürfungen zu. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung ins Erlenbacher Klinikum verbracht.

Kontrollen am Badesee

Niedernberg. Am Donnerstag Abend haben Beamte der PI Obernburg bei einer Kontrolle am Silbersee gegen 21:50 Uhr eine Gruppe junger Erwachsenen kontrolliert. Bei Erblicken der Streife versuchte ein 25-Jähriger, einen Joint „zu entsorgen“. Dieser konnte jedoch von den Beamten im Gebüsch aufgefunden werden. Die weitere Überprüfung der Gruppe führte noch weitere Kleinfunde an Betäubungsmittel zutage. Die Beamten stellten den Joint und eine geringe Menge Marihuana sicher. Die Besitzer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Vorfahrt missachtet-Sachschaden

Erlenbach. An der Einmündung Schillerstaraße/Liebigstraße hat es am Donnerstag, 17.06.2021, gegen 15:00 Uhr gekracht. Zur Unfallzeit bog eine Elsenfelderin von der Schillerstraße kommend nach links in die vorfahrtsberechtigte Liebigstraße ein. Hier kollidierte sie mit dem Peugeot eines Erlenbachers. Beider beteiligten Pkw wurden hierbei erheblich beschädigt, der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro. Die verunfallten Fahrzeuge waren jedoch noch fahrbereit und die Unfallstelle konnte geräumt werden.

Pedale verwechselt-Crash

Elsenfeld. Ein Fahranfänger ist am Donnerstag nachmittag gegen 15.25 Uhr Im Höning verunfallt. Der junge Mann kam von der Kleinwallstädter Straße und bog von dort nach links in die Straße Im Höning ein. Hierbei kam er aus Versehen statt auf das Bremspedal aufs Gas und crashte dadurch im Kurvenbereich gegen ein dortiges Verkehrszeichen, welches plattgebogen wurde. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

