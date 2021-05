Frau stürzt in Elsenfeld vom Rad und verletzt sich schwer

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 12 Uhr gemeinsam mit ihrem Mann mit dem Rad unterwegs. In der Straße »An der Herkertmühle« stürzte sie. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr Helm verhinderte wohl noch schwerere Verletzungen, heißt es weiter im Pressebericht.

35-Jährige stürzt und wird schwer verletzt: Röllbach

Bei einem Fahrradunfall in Röllbach ist am Montag eine 35 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 14.15 Uhr mit einem Begleiter in der Röllfelder Straße unterwegs, als sie stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr Fahrradhelm verhinderte wohl Schlimmeres, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung weiter.