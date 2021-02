Frau spuckt 63-Jährigem in Aschaffenburg ins Gesicht

Nach derzeitigem Kenntnisstand störte sich die Dame an der Reihenfolge, in der die vor Ort beteiligten Personen bei Regen in ihre Fahrzeuge eingestiegen waren. Daher schlug sie zunächst gegen die Scheibe des Pkw des Mannes. Als dieser die Scheibe öffnete, spuckte die Frau dem 63-Jährigen ins Gesicht. Im Anschluss entfernte sie sich mit ihrem Fahrzeug. Gegen die 32-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen unter anderem Körperverletzung und Beleidigung eröffnet.

Fernseher aus Keller gestohlen

Damm. Im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 12 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Glattbacher Straße. Dort angekommen machte sich der Täter einen Fernseher im Wert von mehreren hundert Euro zu Eigen.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.