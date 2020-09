Frau schwer verletzt bei Sturz vom Rad in Schöllkrippen

Die Dame befuhr mit ihrem Mountainbike die Holzgasse in Schöllkrippen in Richtung Ortsmitte, als sie zu stark bremste. Auf Grund dessen stürzte sie über den Lenker und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Trotz ihres Helms erlitt sie schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klink geflogen.





Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Alzenau. In der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.20 Uhr konnte ein bislang unbekannter Zeuge beobachten, wie der Fahrer eines Pkw Mercedes beim Ausparken auf einem Parkplatz eines Baumarkts in der Industriestraße einen geparkten Suzuki touchierte.

Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und heftete einen Zettel an die Windschutzscheibe des geschädigten Fahrzeugs.

An dem Pkw Suzuki konnte ein leichter Kratzer festgestellt werden. Der Unfallschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs wird der Zeuge gebeten sich bei der Polizei in Alzenau zu melden.

mkl/Polizei Aschaffenburg