Beim Abbiegen aus der Stadtmühlgasse in die Turmstraße prallte am Dienstag, gegen 10.15 Uhr, eine Autofahrerin mit ihrem Wagen gegen die Laderampe eines Lkw. Die Laderampe fuhr unglücklicher Weise gerade in dem Moment nach oben, als die Frau mit ihrem Auto auf deren Höhe war. Da die Unfallursache durch die Unaufmerksamkeit der beiden Beteiligte gesetzt worden war, wurden beide verwarnt. Am Auto der Frau entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro, an der Laderampe von etwa 150 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.

Fahrrad im Eisenhammerweg entwendet

Im Eisenhammerweg in Lohr wurde im Zeitraum vom 16.08.21 auf den 17.08.2021 ein Damen-Trekkingrad der Marke Bulls aus einer Garage entwendet. An dem Rad war ein Korb angebracht, in welchem sich noch zwei Fahrradschlösser, sowie ein schwarzer Fahrradhelm befanden. Diese Gegenstände wurden vom Täter ebenfalls entwendet. Das Rad wird wie folgt beschrieben: Damen-Trekkingrad, Marke Bulls, 3x7-Gang-Schaltung, Silber/Grau, Lenkerkorb. Hinweise bitte an die Polizei Lohr, Tel. 09352/87410.

sob/Polizei Unterfranken