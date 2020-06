Frau nach Unfall in Mömbris verletzt

Gegen 9.40 Uhr bog ein 34-Jähriger Golf-Fahrer in der Staatstraße aus Richtung Mömbris kommend in Höhe des Feuerwehrhauses nach Links in Richtung Frohnhofen ab. Hierbei übersah er vermutlich eine entgegenkommenden, 78-jährige Fahrerin eines Opel Corsa. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Corsa-Fahrerin leichte Verletztungen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden dürfte ich auf mehrere tausend Euro summieren.

Die Feuerwehr Mömbris sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete Verkehr um.

Ralf Hettler