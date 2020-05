Frau nach Unfall auf der A3 bei Weibersbrunn schwerer verletzt

Eine 28-Jährige fuhr am Sonntag mit ihrem Opel Corsa auf der A3 in Richtung Würzburg. Etwa auf Höhe von Weibersbrunn verlor die Frau gegen 19 Uhr bei Starkregen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto touchierte zunächst die Fahrbahnbegrenzung auf der linken Fahrbahnseite, kollidierte mit der Mittelleitplanke aus Beton, schaukelte auf und überschlug sich anschließend. Der Opel kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen am Dach liegend zum Stehen. Die Opelfahrerin konnte sich selbst, mit Hilfe eines Ersthelfers, aus ihrem Fahrzeug befreien. Die mittelschwer verletzte Frau wurde anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Die A3 musste wegen der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden, anschließend floss der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Durch die Sperrung entstand ein Rückstau von 4 Kilometern.

Kleinostheim: Zwei Unfälle bei Nässe auf der A45

Ein 35-Jähriger kam am Sonntag gegen 19:20 Uhr auf der A45 in Richtung Gießen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei Nässe mit seinem Daimler ins Schleudern und prallte anschließend in die rechte Außenleitplanke. Gegen 19:40 Uhr verlor dann ein weiterer 35-Jähriger mit einem Jaguar auf Höhe Kleinostheim auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auch er schleuderte nach rechts in die Außenleitplanke. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von jeweils 10000 Euro und 22500 Euro. Aufgrund der Bergung der Unfallfahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn, musste die A45 in Richtung Gießen für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden.

Bischbrunn: Bei Starkregen Kontrolle über Fahrzeug verloren

Eine 34-Jährige fuhr gegen 18:30 Uhr mit ihrem BMW auf der A3 in Richtung Frankfurt. Auf Höhe Bischbrunn setzte plötzlich Starkregen ein. Die Frau bremste stark ab und wechselte von dem linken auf den mittleren Fahrstreifen. Hierbei geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte in Folge dessen mit der Außenleitplanke. Die Fahrerin blieb hierbei unverletzt, ihr Auto wurde stark beschädigt und war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.

stru/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach