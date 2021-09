Frau nach Auffahrunfall in Alzenau verletzt

Laut Polizei wollte eine 40-jährige Mömbriserin von der Kreisstraße AB25 nach links in die Straße Meerhof abbiegen. Der dahinter fahrende 29-jährige Altenstädter erkannte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr mit seinem VW Transporter auf den Anhänger der Mömbriserin auf.

Die Mömbriserin verletzte sich an der Unfallstelle, konnte sich aber selbständig in ärztliche Behandlung begeben. An dem Anhänger und dem VW Golf der Mömbriserin entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Der Schaden an dem Transporter beträgt rund 3.000 Euro.

Zu schnell mit Motorrad in Kurve - Kahl

Ein 19-jähriger Alzenauer flog mit seinem Motorrad am Freitagabend bei Kahl aus einer Kurve. Gegen 19.20 Uhr fuhr er laut Polizei mit seiner Yamaha auf der Staatsstraße 2805 und kam in der K-Trasse in einer langgezogenen Linkskurve aufgrund regennasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb unverletzt. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

Vorfahrt nicht beachtet - Alzenau

Am Freitag gegen 15 Uhr, fuhr ein 21-jähriger mit seinem Opel aus der Dieselstraße aus in Alzenau und missachtete dabei die Vorfahrt einer 25-jährigen Alzenauerin, die auf der Hanauerstraße Richtung Kahl am Main fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 4.000 Euro.

Auto angefahren und geflüchtet - Kahl

Zwischen 13.25 Uhr und 15.30 Uhr, wurde am Freitag ein schwarzer Polo, der in Kahl auf dem Parkplatz am Campingplatz (nähe Einfahrtshaus) abgestellt war, angefahren. An dem Polo stellten Beamte einen frischen Unfallschaden mit rotem Abrieb am linken Kotflügel fest. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Alzenau unter 06023/944-0.

Polizei Alzenau/kick