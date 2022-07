Frau mit über zwei Promille am Steuer - Unfall in Marktheidenfeld

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die junge Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und ihre Fahrerlaubnis sichergestellt.

In den nächsten Monaten darf die Frau nun kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 13.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Kreuzwertheim. Eine 45 jährige Frau wollte am Samstag, 02.07.2022, gegen 10.00 Uhr, mit ihrem Pkw rückwärts von ihrem Grundstück aus in die Brückenstraße einfahren. Da ihre Sicht auf die Straße durch einen unmittelbar vor ihrem Anwesen geparkten Pkw behindert war, tastete sie sich langsam in die Straße hinein. Trotzdem übersah sie einen auf der Brückenstraße vorbeifahrenden Pkw und stieß mit diesem zusammen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2500 Euro.

Unfall in Kreuzwertheim - Polizei sucht Zeugen

Kreuzwertheim. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, 02.07.2022, spätnachmittags gegen 17.50 Uhr, in der Ringstraße in Kreuzwertheim. Ein dunkler Pkw überfuhr an der Verkehrsinsel Höhe Ringstraße 1 eine rot-weiß gestreifte Warnbake. Dies wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer beobachtet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Der Unfallverursacher hat sich bisher nicht gemeldet. Weitere Zeugen werden gesucht.