Frau kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich in Böschung in Sailauf

Eine 27-jährige Frau fuhr am frühen Dienstagnachmittag, gegen 14:15 Uhr, mit ihrem VW die Kreisstraße AB 23 von Jakobsthal kommend in Fahrtrichtung Heigenbrücken. In einer Kurve kam die Dame auf der Schneebedeckten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kam erst am Ende einer Böschung, circa zehn Meter neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Unfallspuren lassen darauf schließen, dass sich das Fahrzeug überschlagen hatte. Die Fahrerin musste mittels Trage zum Rettungswagen gebracht werden. Sie wurde im Anschluss zur Untersuchung einer möglichen Halswirbelfraktur in ein Krankenhaus gefahren. Der VW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Eine unbekannte Person entwendete im Zeitraum von Montag, 16:30 Uhr bis Dienstag, 10 Uhr einen VW Up. Das Fahrzeug war in einer Garage in der Aschaffenburger Straße abgestellt und ist nun spurlos verschwunden. Dem Besitzer entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Einbruch in Kellerabteil in Goldbach

Ebenfalls in der Aschaffenburger Straße verschaffte sich ein unbekannter Täter auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu einem Keller in einem Mehrfamilienhaus. Dort hebelte der Unbekannte im Zeitraum von Montag, 14 Uhr bis Dienstag, 11 Uhr ein Vorhängeschloss zu einem Kellerabteil auf und entwendete vier hochwertige Markenwerkzeuge wie eine Bohrmaschine und einen Winkelschleifer. Die Beute liegt bei etwa 2000 Euro.

Hinweise zu einem Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen in der Aschaffenburger Straße in Goldbach sind bis dato nicht gegeben.

Schilder nähe Schule beschädigt in Bessenbach

Ein unbekannter Täter machte sich in der Zeit von Freitag, 14 Uhr bis Montag, 17:15 Uhr an Schildern an einer Schule in der Ludwig-Straub-Straße zu schaffen. Die betreffenden Parkschilder wurden durch den Unbekannten aus dem Erdreich gezogen und verbogen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

stru/Polizei Aschaffenburg