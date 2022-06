Frau kommt bei Kirchzell mit Mini von Straße ab und landet auf Hügel

Am Donnerstag, gegen 17.20 Uhr, befuhr eine 26-jährige mit ihrem Mini Cooper die Kreisstraße MIL 7 von Kirchzell nach Breitenbuch. In einer 180 Grad Linkskurve kam die ortsunkundige Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kam mit dem Fahrzeug erst wieder auf einem Erdhügel zum Stehen. Da auch Betriebsflüssigkeiten austraten, musste die Feuerwehr Breitenbuch herangezogen werden. Der Sachschaden an dem Pkw ist beträchtlich und wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.