Frau klaut Waffelständer in Obernburger Eisdiele

Die bislang unbekannte Täterin bestellte Eis zum Mitnehmen und bezahlte dies auch. Die verpackten Eisbecher wurden auf dem Waffelständer abgelegt und die ca. 35-jährige Dame nahm sowohl die Eisbecher als auch den Waffelständer an sich und verließ den Laden. Die Täterin hatte sehr lange Haare und trug ein gemustertes Sommerkleid. Der Schaden beträgt ca. 250 Euro.

Am Donnerstag gegen 11.40 Uhr wurde ein 33-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Fahrradweg im Bereich Trennfurt kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten bei der Überprüfung eine technische Manipulation feststellen, die zur Aussetzung der vorgeschriebenen Leistungsreduzierung führte. Das Pedelec wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz und der Fahrzeug-Zulassungsverordnung.

Alkoholisiert Auto gefahren: Mönchberg

Am Donnerstag gegen 14.25 Uhr wurde in der Straße „Am Hohen Bild" ein BMW-Fahrer kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Vortest erbrachte einen Wert von 0,28 mg/l. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden.

Verkehrsunfallflucht: Großwallstadt

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Kolpingstraße eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Der 39-jährige Geschädigte teilte mit, dass ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Abbiegen, gegen sein Fahrzeug fuhr. An dem Ford wurde die Stoßstange beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euo geschätzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte eine Zeugin gefunden und so schließlich die Verursacherin ermittelt werden.

Verkehrsunfallflucht: Röllbach

Am 12.05.2021 in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr kam es in der Spessartstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Ford Kuga beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes wird vermutet, dass der Fahrer mit einem Roller oder einem Fahrrad unterwegs war. Der Sachschaden am Ford beträgt ca. 1200 Euro

Mercedes-Sterne abgerissen und entwendet: Elsenfeld

In der Zeit vom 12.05.2021, 19.00 Uhr bis 13.05.2021, 11.30 Uhr, wurden in der Tiefgarage am Mühlweg 5 zwei Autos von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Es wurden jeweils die Mercedes Sterne abgerissen und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.