Frau in Zugtoilette sexuell genötigt - Polizei nimmt 18-Jährigen fest

Der Mann soll im ICE von Dortmund nach Frankfurt am Main vor der Bordtoilette

auf dem Boden gesessen haben, als eine 59-jährige Frau diese benutzen wollte.

Trotz ihrer Aufforderung, sie vorbeizulassen, versperrte er den Weg und sagte,

sie solle über ihn steigen. Hierbei habe er ihr mehrmals in den Schritt und an

das Gesäß gefasst. Sie verständigte daraufhin die Zugbegleiter. Am Fernbahnhof

des Flughafens konnte der Mann dann von Beamten der Bundespolizei vorläufig

festgenommen werden.<p>

Auf dem Weg zur Dienststelle warf er sich mehrfach zu Boden und äußerte lauthals

eine Selbsttötungsabsicht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief negativ, ein

Drogentest schlug jedoch positiv auf Kokain an. Nach Übernahme durch die

hessische Landespolizei wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik

überstellt.<p>dc/Meldung der Bundespolizei Frankfurt