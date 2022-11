Frau in Würzburg angefahren und schwer verletzt - Verursacher flüchtet

Bereits am Montag 31.10.2022 ereignete sich eine Unfallflucht in Versbach, bei der eine Frau schwer verletzt wurde. Die 66-jährige Fußgängerin überquerte gegen 13:30 Uhr die Bonhoefferstraße auf Höhe St.-Rochus-Straße. Dabei wurde sie von einem bislang unbekannten Fahrzeug, welches vermutlich aus Richtung Lengfelder Straße kam, erfasst. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Würzburgerin musste schwerverletzt in ein Klinikum gebracht werden. Gesucht wird u. a. nach der Ersthelferin vor Ort. Wahrscheinlich alarmierte sie auch den Rettungsdienst. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet die bislang unbekannte Ersthelferin und Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter

Akku von Pedelec gestohlen

WÜRZBURG/STEINBACHTAL. Am Mittwochabend zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr, wurde in der Mergentheimer Straße der Akku eines schwarzen Pedelecs durch einen unbekannten Täter entwendet. Die 38-jährige Geschädigte hatte das Fahrrad der Marke Prophete am Fahrradständer vor einem dortigen Tanzclub abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der Beuteschaden wird mit rund 405 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Luft aus Reifen gelassen und Scheibenwischer verbogen

WÜRZBURG-FRAUENLAND. Zwischen Dienstagmittag 11:30 Uhr und Mittwochmorgen 08:00 Uhr wurde in der Sterenstraße ein roter VW durch einen unbekannten Täter beschädigt. Als der 27-jährige Geschädigte zu seinem ordnungsgemäß geparkten Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass aus dem vorderen rechten Reifen die Luft gelassen und die hinteren Scheibenwischer umgebogen wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Drogenfahrt und ohne Führerschein unterwegs

WÜRZBURG-LENGEFELD. Am Mittwochmorgen gegen 09:40 Uhr wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades durch Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in der Nürnberger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Weiterhin konnte er keinen Führerschein vorweisen, da ihm dieser bereits rechtskräftig entzogen wurde. Der junge Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt wurde. Den Würzburger erwartet eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und weil er mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hat.

Unfallfluchten im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

WÜRZBURG-GROMBÜHL. Am Mittwoch zwischen 08:30 Uhr und 14:45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Margarete-Höppel-Platz gegen ein Fahrrad, welches an einem Verkehrsschild angelehnt war. Am Rennrad entstand Schaden in Höhe von 600 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

WÜRZBURG-DÜRRBACHAU. Ein 56-jähriger Landkreisbewohner parkte seinen blauen Renault am Mittwochmorgen um 7:00 Uhr in der Friedrich-Koenig-Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er gegen 09:30 Uhr zurückkam, hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen Pkw angefahren und beschädigt. An der Heckstoßstange des Renaults entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt in den o. g. Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt