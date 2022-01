Frau in Obernburg von Hund gebissen - Halterin gesucht

von Hund gebissen- verantwortliche Hundehalterin gesucht a.Main, Eisenbach, Mühlstraße Am Mittwoch Vormittag ist eine Eisenbacherin beim Spazierengehen von einem freilaufenden Hund gebissen worden. Die 35-Jährige lief im Mühlweg auf dem dortigen Gehweg, als sich ein mittelgroßer, kniehoher Hund, mit langem braunen Fell mit gelblicher Färbung im Kehlen-/Brustbereich von hinten näherte und ihr mehrfach in die Kniekehlen biss.

Die verantwortliche Hundehalterin, die das Geschehen beobachten konnte, entfernte sich mit ihrem Hund in Richtung des dortigen Blumengeschäfts, ohne sich um die gebissene Spaziergängerin zu kümmern. Die Geschädigte stellte zuhause leichtere Verletzungen und Prellungen fest.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise auf die etwa 55 bis 65 Jahre alte, schlanke, etwa 1,70 Meter große Frau. Sie hat blond gefärbte schulterlange Haare und trägt eine schwarze Brille mit runden Gläsern.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Geparktes Auto in Erlenbach gestreift

Erlenbach-Mechenhard, Mechenharder Straße Am Donnerstag, 20.01.2022, gegen 00:30 (Do) Uhr, ist in der Mechenharder Straße ein Auto angefahren worden.

Ein Streiter war hier beim Vorbeifahren mit seinem VW Sharan an einem geparkten Renault Megane hängen geblieben. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Streifschaden, der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

31-Jähriger widersetzt sich der Festnahme in Erlenbach

Erlenbach a.Main Eine Streife der PI Obernburg hat am Mittwoch Nachmittag in Erlenbach einen gesuchten jungen Mann festgenommen. Dieser war untergetaucht gewesen, konnte aber in der elterlichen Wohnung angetroffen werden.

Als die Beamten dem Gesuchten den Haftbefehl eröffneten, leistete der 31-Jährige Widerstand. Die Beamten konnten den jungen Mann zu Boden bringen und fesseln. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten mitgeführte Betäubungsmittel sicher.

Auf Anordnung des Gerichtes wurde bei dem Festgenommenen eine Blutentnahme durchgeführt. Er wird im Laufe des Tages dem Haftrichter zur Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt. Zu den bereits angezeigten Delikten kommt nun eine neuerliche Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittlegesetz und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte hinzu.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg