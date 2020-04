Frau in Karlstadt von "Handwerker" um mehr als 1600 Euro gebracht

Aufgrund einer verstopften Spüle benötigte eine 67-jährige Frau aus Karlstadt einen Handwerker um das Abflussrohr reinigen zu lassen. Über eine Internetseite kam sie in Kontakt mit einem Handwerker, welcher am 8. April, nachmittags zu ihr kam und nach ihren Angaben mit einer Spirale in dem Abflussrohr herumstocherte. Der Handwerker verlangte für seine Arbeit den stolzen Betrag von 1642 Euro, was die überrumpelte Dame auch gleich bar zahlte. Nachdem der Handwerker gegangen war musste sie zudem feststellen, dass das Abflussrohr ihrer Spüle immer noch verstopft war.

Da der Versuch einer Beschwerde bei der Firma über deren Internetauftritt ergab, dass diese mit der Dienstleistung nichts zu tun hatte, sondern deren Internetseite offensichtlich durch einen Unbekannten kopiert und zu betrügerischen Zwecken missbraucht wurde, entschloss sie sich zur Anzeigenerstattung. Die Personalien des angeblichen Handwerkers, welcher mit dieser

Masche bundesweit unterwegs ist, konnten ermittelt werden.

Hauswand beschmiert

Karlstadt. In der Von-Hohenlohe-Straße in Karlstadt wurde im Zeitraum vom Donnerstag 9. April, bis Mittwoch, 15. April, eine Hauswand mit grüner Farbe beschmiert. Zudem wurde in der Nähe noch ein Zigarettenautomat mit der gleichen Farbe besprüht. Durch die Schmierereien entstand ein Schaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel. 09353/97410.

Mofafahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Karlstadt. Am Mittwoch stellten die Beamten gegen 15:35 Uhr bei der Kontrolle eines 22-jährigen Mofafahrers fest, dass an dessen Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht war. Da kein gültiger Versicherungsschutz bestand wurde die Weiterfahrt unterbunden. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.

Zu flott unterwegs

Wiesenfeld. Bei einer Lasergeschwindigkeitsmessung wurde am Mittwoch gegen 14:45 auf der Staatsstraße zwischen Steinbach und Wiesenfeld ein 31-jähriger BMW Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 169 km/h gemessen. Auf den Mann kommt neben einem Bußgeldbescheid in Höhe von über 900 Euro noch ein zweimonatiges Fahrverbot zu.

xere/Polizei Karlstadt