Frau in Gemünden stürzt von Balkon und muss mit Hubschrauber schwer verletzt in Klinik

Eine 25-jährige Frau war am Sonntagnachmittag gegen 15.44 Uhr bei einer Bekannten in der Mühltorstraße zu Besuch. Dort saß sie zunächst zusammen mit drei anderen Personen auf dem Balkon. Als sie ein Kletterseil sah, setzte sie sich auf die Brüstung des Balkons und hielt sich an diesem fest. Das Kletterseil war in einer Höhe von 1,85 m am Längsbalken der Balkonüberdachung mittels einem Schraubhaken befestigt und war ursprünglich für die Katze bestimmt. Die junge Frau lehnte sich dann rücklings über die Brüstung des Balkons, während sie sich am Kletterseil festhielt. Dabei löste sich die Öse des Kletterseils aus dem Schraubhaken und die 25-Jährige fiel von der Brüstung aus 3,50 m in die Tiefe auf den betonierten Boden. Die Geschädigte wurde mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma und Schürfwunden durch den Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik eingeliefert.

Ein 29-jähriger Autofahrer fuhr am Samstagabend, gegen 22.50 Uhr, die B 27 von der Hainbuche kommend in Fahrtrichtung Weyersfeld. Etwa 1 km vor dem Ortseingang erfasste er frontal einen querenden Hasen, welcher bei dem Zusammenstoß getötet wurde. Am Pkw Skoda entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro.

Autoreifen illegal in Fellen entsorgt

Ein bislang unbekannter Täter entsorgte in der vergangenen Woche, im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag, vermutlich aus einem Fahrzeug heraus, seine Autoreifen illegal auf einem Flurgrund an der Kreisstraße MSP18. Es handelt sich hierbei um acht Reifen auf Stahlfelgen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Aus Unachtsamkeit Auto in Gemünden aufgefahren

Zwei Autofahrer fuhren am Samstag gegen 12.50 Uhr hintereinander die Bahnhofstraße in Richtung Karlstadt. Als ein Fußgänger den Zebrastreifen am ehemaligen Hotel „Schäffer“ betrat, musste der vorausfahrende 68-jährige Fahrer verkehrsbedingt stark bremsen. Der nachfolgende 22-jährige Fahrzeuglenker erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000,- Euro.

Motorradfahrer in Gössenheim gestürzt

Ein 54-jähriger Motorradfahrer fuhr am Samstag, gegen 12.00 Uhr, die Frühlingsstraße in östlicher Richtung. An der Einmündung zur Ringstraße stürzte er alleinbeteiligt auf die Fahrbahn, da er gesundheitliche Probleme hatte. Er zog sich bei dem Unfall Schürfwunden zu. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Krad Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von circa 250,- Euro.

Jugendliche Ladendiebe in Gemünden erwischt

Zwei 15-jährige Jugendliche klauten am Samstag gegen 11.55 Uhr eine Flasche O-Saft im Wert von 1,45 Euro. Sie hatten die Flasche im Rucksack versteckt und passierten die Kassenzone. Da sie hierbei jedoch vom Verkaufspersonal beobachtet wurden, müssen sie sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten. Sie wurden zunächst der Polizei und dann den Eltern übergeben.

Gedenkstein in Gemünden verkratzt

Ein Buntsandsteindenkmal, welches in der Klinikstraße zu Ehren des Herrn Johann Michael Herberich aufgestellt ist, wurde im Laufe der vergangenen zwei Wochen beschädigt. Bislang unbekannte Täter ritzten mittels spitzem Gegenstand ein Kreuz in das eingemeißelte Gesicht. Der Sachschaden wird auf etwa 100,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Aufdringlicher Verkäufer in Burgsinn wollte Motorsägen und Messer verkaufen - Polizei sucht eventuell weitere Opfer

Ein 74-jähriger Rentner wurde am Freitagmittag gegen 12.00 Uhr vor seinem Anwesen in der Fellener Straße von einem ihm unbekannten, jüngeren Mann angesprochen. Dieser erklärte, er brauche „Geld“ und könne ihm günstig 2 Husquarna-Motorsägen oder Messersets verkaufen. Der mutmaßliche Verkäufer ging im Preis der vermutlich gefälschten Ware immer weiter herunter, von 600 auf 250 Euro. Die zwei Motorsägen konnte der Rentner im Kofferraum des mitgeführten VW Sharan sehen, die Messer „angeblich echte Keramikmesser“, wurden sogar vorgeführt. Nachdem der Rentner kein Interesse bekundete, sei ihm der Fremde noch ein Stück mit seinem Fahrzeug nachgefahren, um doch noch einen Abschluss zu erreichen. Der Rentner verständigte kurze Zeit später die Polizei. Anhand des Kennzeichens wurde bekannt, dass der Fahrzeughalter mehrfach wegen Betrug vorbestraft ist.

Die Polizei bittet um Hinweise, ob eventuell weitere Personen von dem Mann angesprochen wurden bzw. ob es eventuell sogar zu einem tatsächlichen Verkaufsabschluss gekommen ist.

Hinweise an die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Verkaufsbude in Burgsinn angefahren

Ein 58-Jähriger touchierte am Freitag gegen 13.35 Uhr beim Rangieren mit seinem Lastwagen eine Marktbude am Marktplatz Burgsinn. Die Bude wurde hierdurch an einen Blumenstand und einen Verteilerkasten gedrückt. Hierdurch entstand Sachschaden an der Bude, diversen Blumenartikeln und dem Verteilerkasten. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 2500,- Euro geschätzt.

Auto in Gräfendorf verkratzt

Der schwarze Renault Megane eines 35-jährigen Autofahrers wurde im Zeitraum von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag beschädigt. Es befanden sich diverse Kratzer in der Fahrertüre, am linken hinteren Kotflügel, sowie am linken Stoßfänger. Außerdem wurde der Scheibenwischer der Heckscheibe abgebrochen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 500,- Euro. Der Eigentümer war im Tatzeitraum mit dem Auto in Mittelsinn und in Gemünden unterwegs. Zwischenzeitlich war es vor seinem Anwesen in Schonderfeld geparkt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

stru/Polizei Gemünden