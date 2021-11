Frau in Frammersbach stiehlt 11-Jähriger Süßigkeiten und beleidigt diese

Zu dem Vorfall kam es, als das Mädchen zusammen mit anderen Kindern in der Hinterdorfstraße am Abend im Rahmen des Halloweenbrauches von Haus zu Haus ging und Süßigkeiten einsammelte. Eine angeblich aufgebrachte Nachbarin soll hierbei das Mädchen am Arm gepackt und dem Kind die Tasche mit den Süßigkeiten entrissen haben. Anschließend soll sie das Kind noch beleidigt haben. Durch den Griff an den Arm erlitt das Mädchen schmerzen.

Hund beißt Mann in Frammersbach ins Gesäß

Bereits am Samstagabend gegen 20.00 Uhr wurde ein 54-jähriger Spaziergänger in der Gartenstraße von einem freilaufenden Hund attackiert. Der Hund lief zunächst an den Mann vorbei, kam zurück und biss ihn anschließend in das Gesäß. Kurz darauf kam auch der Hundehalter hinzu und fing seinen Hund wieder ein. Der Spaziergänger erlitt eine Bisswunde und lies diese im Klinikum Lohr behandeln. Gegen den Hundehalter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Kradfahrer in Pflochsbach gestürzt

Am Sonntagmittag fuhr ein 31jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW von Pflochsbach in Richtung Waldzell. Bei der Durchfahrt einer scharfen Kurve rutschte ihm alleinbeteiligt das Hinterrad weg, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Schutzplankenpfosten. Dadurch wurde er zurück auf die Straße geschleudert und kam erst 30 Meter weiter zum Liegen. Durch den Sturz erlitt der Motorradfahrer mittelschwere Verletzungen und musste ins Klinikum Lohr a. Main gebracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die FFW Erlach unterstützte die Polizei Lohr bei der Unfallaufnahme.

Hallenwand in Lohr beschmiert

In der Zeit von Freitagnachmittag auf Sonntagmorgen wurde in der Lehmskaute in Lohr die Außenfassade der Spessarttorhalle von unbekanntem Täter mit Farbe besprüht. Hierbei wurden mit gelber und grüner Farbe die Schriftzüge „crack the draco" und „Klean up Krew", sowi „ASAP" u. a. aufgesprüht. Der entstandene Sachschaden steht bisher noch nicht fest. Die Polizei bittet hierbei um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/87410.

kick/Polizei Lohr