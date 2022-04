Frau in Erlenbach schwer verletzt - Auto erfasst Radfahrerin

Auto erfasst Radfahrerin in Erlenbach - Frau schwer verletzt Am 19.04.22, gegen 13.45 Uhr, kam es in der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde nach den bisherigen Ermittlungen von dem Fahrer eines Toyota Yaris von hinten erfasst und kam so zu Sturz. Der Autofahrer hat die Radfahrerin offenbar übersehen. Die Radfahrerin kam so zu Sturz und musste schwer verletzt in ein Klinikum eingeliefert werden.

Der Toyotafahrer war mit 0,3 Promille leicht alkoholisiert und zeigte auch weitere geistige Mängel, die auf eine Fahruntauglichkeit zum Unfallzeitpunkt schließen lassen. Zu Beweiszwecken wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Nach Ruhestörung in Erlenbach - Polizei findet Schlagring

Erlenbach, Lkr. Miltenberg Am 19.04.22, gegen 23 Uhr, wurde in der Goethestraße eine Ruhestörung mitgeteilt, die durch eine Polizeistreife unterbunden werden sollte. Beim Einsatz konnte bei einem der Beteiligten der Ruhestörung aus einer größeren Gruppe ein Schlagring aufgefunden werden, der ein verbotener Gegenstand im Sinne des Waffengesetztes darstellt.

