Ein Großwallstädter hatte hier beobachtet, wie die Fahrerin eines Mitsubishi in der Großostheimer Straße Richtung B 469 fuhr und im Bereich der Tankstelle von der Fahrbahn abkam. Der Mitsubishi prallte gegen eine Mauer und beschädigte einen Lichtmast. Nach Angaben des Zeugen stieg die Fahrerin aus und flüchtete. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte die Unfallflüchtige an ihrer Wohnanschrift antreffen.

Sie hatte sich dort im Keller versteckt. Eine Überprüfung auf Fahrtauglichkeit ergab, dass die 43-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Alcomat zeigte einen Wert von 1,02 Promille an. Weiterhin stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.





Alkoholisiert unterwegs

Klingenberg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ist am Sonntag Mittag gegen 12:10 Uhr ein Klingenberger wegen Alkohols am Steuer aufgefallen. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des BMW-Fahrers leichten Alkoholgeruch fest. Der Test am Alcomaten ergab 0,54 Promille. Den Angetrunkenen erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot.





Unter Drogeneinfluss gefahren

Niedernberg. Beamte der PI Obernburg haben am Sonntag Morgen gegen 09:10 Uhr in der Großostheimer Straße einen Nidernberger kontrolliert. Die Beamten stellten hierbei fest, dass der 25-Jährige massive drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. Sie ordneten hierauf bei dem jungen Mann eine Blutentnahme an.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

grr/Polizeiinspektion Obernburg