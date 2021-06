Frau fährt auf geparkten Lastwagen auf - Vier veletzte Personen in Kleinostheim

Bereits am frühen Dienstagmorgen, gegen 06:10 Uhr kam es auf der Straße An der Pfingstweide zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah die 48-Jährige Autofahrerin offensichtlich aufgrund der tiefstehenden Sonne einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lastwagen und fuhr mit der Front auf das Heck auf. Im Fahrzeug befanden sich vier Personen, die sich hierbei Prellungen zuzogen und vorsorglich in Kliniken eingeliefert werden mussten. Die Straße musste kurzzeitig durch die Feuerwehr gesperrt werden, da Betriebsstoffe ausliefen. Diese wurden durch die Rettungskräfte abgebunden und gereinigt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 18000, - Euro.

Zeugen einer Unfallflucht in der Goethestraße gesucht

Im Zeitraum von Sonntag, 30.05.2021, 17:30 Uhr bis Dienstag, 01.06.2021, 12:30 Uhr hat sich in der Goethestraße eine Verkehrsunfallflucht mit geschätzten Sachschaden in Höhe von ca. 3000, - Euro ereignet. Hier stand ein brauner KIA Ceed geparkt. Nach ihrer Rückkehr musste die Halterin feststellen, dass die Stoßstange und der linke Kotflügel von einem anderen Fahrzeug touchiert wurden. Es konnten vor Ort grüne Lackspuren gesichert werden. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel: 06021/857-2200 zu melden. Kriminalitätsgeschehen

Festnahme nach Diebstahls eines Navigationsgerätes

In der Nacht von 01.0/02.06.2021 konnte in der Innenstadt der Diebstahl eines Navigationsgerätes rasch aufgeklärt werden. Der zunächst unbekannte Mann wurde gegen 22:20 Uhr über eine Videoüberwachung im Hinterhof eines Hauses in der Friedrichstraße gesichtet, wie er ein Navigationsgerät im Wert von 300,- Euro aus einem Pkw entwendete. Mit der guten Personenbeschreibung konnte eine Polizeistreife bei einem anderen Einsatz gegen 23:50 Uhr den Mann identifizieren. Hier hielt er sich widerrechtlich auf einem Privatgrundstück in der Pfarrgasse auf, wo ihn der Besitzer bis zum Eintreffen der Streife festhielt.

Radfahrer die Vorfahrt genommen

Stockstadt. Mit einer Kopfplatzwunde und entstandenem Sachschaden in Höhe von 250, - Euro endete am Dienstagabend, gegen 17:30 Uhr ein Verkehrsunfall glimpflich. Hier übersah eine Autoahrerin, die von der Straße Am Dreispitz in die Obernburger Straße abbiegen wollte, einen Pedelec-Fahrer, der von rechts kam. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen der Radfahrer zu Sturz kam und zur ärztlichen Behandlung in ein Klinikum verbracht werden musste.

Fahranfängerin stürzt alleinbeteiligt mit Roller

Mainaschaff. Die erste Fahrt nach frisch erworbenem Führerschein hatte sich eine junge Fahranfängerin sicher anders vorgestellt. Sie befuhr am Dienstag, 01.06.2021 mit ihrem Roller die Rosenstraße und wollte in die Hauptstraße abbiegen. Beim Anfahren fuhr sie offensichtlich so ruckartig los, dass sie kurz die Kontrolle verlor und der Roller auf die Seite fiel. Sie erlitt Schmerzen an der Schulter und wurde vorsorglich ins Klinikum verbracht. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000, - Euro.

10-Jährige Radlerin verursacht Verkehrsunfall

Haibach. Am Dienstagnachmittag gegen 14:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer jungen Radfahrerin und einem Auto. Hier befuhr das Mädchen den Radweg in Richtung Industriestraße und fuhr ungebremst auf den fließenden Verkehr der Industriestraße auf. Eine 34-Jährige Pkw-Fahrerin konnte durch starkes Abbremsen noch nach links ausweichen und so einen Zusammenstoß verhindern. Jedoch zog sich das Mädchen durch den Sturz eine Beinfraktur zu, die im Klinikum versorgt werden musste.