Frau fährt an Pfosten in Lohr und fährt davon

Am Dienstagmorgen fuhr eine 77j-ährige Frau rückwärts gegen einen Pfosten und beschädigt diesen. Ohne anzuhalten, oder sich um den Schaden zu kümmern, verlässt die Fahrerin die Unfallörtlichkeit. Wenige Meter weiter hält die Dame ihr Fahrzeug an und begutachtet ihre Heckstoßstange. Anschließend steigt sie in ihr Fahrzeug und setzt ihre Fahrt fort. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und meldete den Vorfall der Polizei. Die VW-Fahrerin konnte aufgrund der Zeugenaussage ermittelt werden.

Am Pfosten der dortigen Anzeigentafel entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.