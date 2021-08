ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau steht am 05.07.2016 in Garmisch-Partenkirchen (Bayern) an einer Glasscheibe, hinter der ein Mann als Stalker steht (gestellte Szene). In München beginnt am 13.09.2017 der Mordprozess gegen einen mutmaßlichen Stalker. Der 46-Jährige soll zwei Tage vor einer Gerichtsverhandlung wegen Nachstellung im August 2016 im Keller des Wohnhauses der Frau diese mit mindestens 18 Messerstichen getötet haben. Der Angeklagte flüchtete und wurde nach drei Monaten in Spanien gefasst. Foto: Angelika Warmuth/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Eine 44-jährige Frau gab an, von einem 39-jährigen und einem 33-jährigen Mann beleidigt und bedroht worden zu sein. Die 44-jährige Frau und der 33-jährige Mann standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Gemüter konnten beruhigt werden, so dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren.

Um 23.40 Uhr teilte die Frau erneut der Polizei mit, dass die beiden Männer gegen Tür der Frau trommeln und rumschreien würden. Auch hier mussten keine weiteren Maßnahmen getroffen werden um die Ruhe im Haus herzustellen.

Gegen die Personen wird nun wegen mehreren strafrechtlich relevanten Delikten ermittelt.





Reh angefahren und nicht gemeldet

Gemünden. Am Freitag um 6.15 Uhr bemerkte ein Passant, dass ein Auto auf der MSP11 von Gemünden in Richtung Kleinwernfeld fuhr. Der Auto erfasste ein Reh und fuhr ohne anzuhalten weiter. Das verletzte Reh musste durch die verständigten Polizeibeamten von seinen Leiden erlöst werden.

Dieser Fahrzeugführer hat hierdurch gegen des Tierschutzgesetz und das Bayerische Jagdgesetz verstoßen.





Diebstahl

Gemünden. Eine 50-jährige Frau vergaß am Freitag von 18 Uhr bis 19 Uhr ihre Handtasche in ihrem Gepäckkorb am Fahrrad. Das Fahrrad stand zu der Zeit vor dem Eingang des Freibades in der Duivenallee in Gemünden. Als sie zu ihrem Fahrrad kam, war die Tasche nicht mehr im Fahrradkorb.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Nummer: 09351/9741-0 an die Polizei in Gemünden zu wenden.



Gewerbeordnung

Gemünden. Ein 24-jähriger Mann aus Lohr betrieb im Ostring in Gemünden eine Autoaufbereitung. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Mann hierfür kein Gewerbe angemeldet. Gegen den 24-jährigen Mann wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt.



Hausnotruf in Gemünden

Gemünden. Am Freitag betätigte ein 66-jähriger Mann aus dem Neubergring um 9.50 Uhr seinen Hausnotruf. Es waren über den Hausnotruf Hilferufe zu hören. Nach Verständigung von Rettungsdient und Polizei war es dem Mann noch selbst möglich, die Wohnungstür zu öffnen. Der Mann wurde im Anschluss mittels Drehleiter der Feuerwehr Gemünden aus dem 3. Stock des Mehrfamilienhauses nach unten verbracht und durch den Rettungsdienst versorgt. Auslöser war eine rein medizinische Ursache.





Verkehrsunfälle

Aura i.Sinngrund. Am Sonntag wendete eine 69-jährige Autofahrerin ihren Pkw in Aura in der Staatsstraße. Hierbei übersah sie, dass ihr ein 27-jähriger Autofahrer entgegen kam. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich beschädigt, es entstand ein geschätzter Schaden an beiden Fahrzeugen von ca. 1.500.- Euro. Verletzt wurde keiner der Fahrzeugführer.

Gemünden. Eine 57-jährige Autofahrerin erfasste am Freitag um 23:15 Uhr auf der St2303 bei Adelsberg mit ihrem Auto ein die Straße querendes Wildschwein. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500.- Euro. Das Wildschwein lief nach dem Anstoß weiter.

Am Freitag fuhr eine 20-jährige Autofahrerin um 11 Uhr in der Langenprozeltener Straße in Langenprozelten gegen einen Absperrpfosten. Hierdurch wurden ihr Auto und der Pfosten beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden von insgesamt ca. 400.- Euro.

Am Donnerstag fuhr um 21.15 Uhr eine 22-jährige Autofahrerin auf der MSP11 bei Kleinwernfeld und erfasste hierbei einen Marder. Am Auto entstand kein Schaden.

grr/Polizeistation Gemünden