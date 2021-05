Frau beschädigt geparktes Auto und flüchtet in Karlstein

Am Donnerstagmittag gegen 12:35 Uhr parkte eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Renault auf dem Parkplatz eines Bankinstituts in der Hahnenkammstraße. Beim Aussteigen stieß sie mit der Fahrertür gegen die Beifahrertür eines links daneben geparkten Renault einer 24-Jährigen. Hierdurch entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die unbekannte Frau lief daraufhin zur Bank. Die 24-Jährige saß zum Unfallzeitpunkt in ihrem Fahrzeug, bemerkte den Zusammenstoß und folgte der unbekannten Frau. Als die 24-Jährige die Unfallverursacherin darauf ansprach, bestritt diese den Schaden verursacht zu haben, weigerte sich, die Personalien herauszugeben und fuhr im Anschluss davon. Die PI Alzenau hat aufgrund dessen die Ermittlungen wegen dem Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Rangierunfall

Mömbris. Am Donnerstag gegen 12:00 Uhr stieß eine 59-Jährige beim Ausparken mit dem Heck ihres Mercedes gegen die linke Fahrzeugseite eines geparkten Opel auf einem Supermarktparkplatz in Fronhofen. Hierbei entstand ein Schaden an beiden Autos von etwa 1.000 Euro. Die 59-Jährige wurde verwarnt und die Personalien der Unfallbeteiligten ausgetauscht.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Kleinostheim. Am Donnerstagmorgen wurde gegen 07:30 Uhr eine 51- jährige Honda-Fahrerin auf der B8 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Aufgrund dessen wurde durch die PI Alzenau die Weiterfahrt unterbunden, ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde zudem beschlagnahmt, sodass die 51-Jährige zunächst kein Kraftfahrzeug mehr führen darf.

sob/Polizei Alzenau