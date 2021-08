Frau bei Unfall nahe Lohr leicht verletzt

Am Mittwoch, 11.08.2021, gegen 05.40 Uhr, fuhr eine 44-jährige Frau mit ihrem Fiat Punto von Lohr in Richtung Partenstein.

Auf der langen Geraden zwischen der Schäferei und der Kläranlage Partenstein wich sie einem querenden Wildtier aus. Hierbei kam sie nach rechts auf den Seitenstreifen und in den Böschungshang. Das Fahrzeug der Frau, sie war alleine unterwegs, kam auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Ein nachfolgender 59-jähriger Lastwagen-Fahrer erkannte das auf dem Dach liegende Fahrzeug zu spät und fuhr in die Unfallstelle. Die Frau wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungsdienst ins Klinikum.

Am Fahrzeug der Frau entstand ein Totalschaden von etwa 8000 Euro. Am Lkw entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Sachbeschädigung durch Graffiti am Nägelsee Schulzentrum

Lohr. In der Zeit vom 10.08.2021, 19.00 Uhr, bis zum 11.08.2021, 07.00 Uhr, wurde eine Wand auf dem Gelände des Nägelseeschulzentrums mit drei Schriftzügen in gelber Farbe besprüht. Der unbekannte Täter sprühte „VEGAS", „DREAMS" und „DR3AMS" auf die Wand. Selbst wenn die Aktion einen künstlerischen Wert geschaffen hätte, was definitiv zu verneinen ist, ist sie ohne Zustimmung des Eigentümers strafbar. Die Ermittlungen werden deshalb wegen Sachbeschädigung geführt. Die Kosten die für die Beseitigung aufzubringen sind, sind noch nicht bekannt. Hinweise auf den Täter bitte an die Polizei Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

dc/Meldungen der Polizei Lohr