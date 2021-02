Frau bei Unfall nahe Hösbach leicht verletzt

Nach ersten Erkenntnissen war gegen 21 Uhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer von Hösbach-Bahnhof in Richtung Hösbach unterwegs. Als er an der sogenannten Stachuskreuzung von der Staatsstraße 2307 nach links auf die B26 abbog, übersah er vermutlich das Rotlicht und kollidierte frontal mit einem Mercedes, der bei Grün vom Feldkahler Berg in Richtung Hösbach-Bahnhof fuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Mitfahrerin des Mercedes leicht verletzt und musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Hösbach sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro summieren.

Ralf Hettler