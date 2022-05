Radfahrerin kollidiert mit Auto - Frau verletzt

Bei dem Unfall stürzte die Radfahrerin und wurde leicht verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 350.- Euro.

An geparktem Auto hängen geblieben

Mühlbach. Eine 23-jährige Autofahrerin streifte am Mittwoch gegen 06:20 Uhr in der Laudenbacher Str. in Mühlbach mit ihrem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines dort am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dabei brachen an beiden Fahrzeugen die Spiegel, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 300.- Euro.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt