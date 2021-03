Frau bei Unfall in Winzenhohl verletzt

Gegen 18 Uhr hatte eine Mitsubishi-Fahrerin ihren Wagen auf einem abschüssigen Gelände an der Haibacher Straße abgestellt. Vermutlich hatte sie die Handbremse nicht richtig angezogen und das Auto kam ins Rollen. Die Frau versuchte noch, das Auto zu bremsen, jedoch prallte es gegen einen geparkten Opel und kam erst in einem Zaun zum Stehen. Hierbei zog sich die Fahrerin Verletzungen zu und musste nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Vermutlich kam sie mit leichteren Verletzungen davon.

Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro. Die Feuerwehren aus Winzenhohl und Hösbach-Bahnhof sicherten die Unfallstelle ab und stellten die Erstversorgung der Verletzen sicher, bis der Rettungsdienst eintrag.

Ralf Hettler