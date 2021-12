Die Frau fuhr gegen 13.45 Uhr von Wertheim in Richtung Böttigheim, als sie in einer leichten Linkskurve ins Schleudern geriet. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW streifte zwei Bäume und kam dann im Gestrüpp zum Stehen. Hierbei wurde die 44-Jährige verletzt und zur Kontrolle mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Auto ist noch unbekannt.

Polizei Heilbronn/ienc