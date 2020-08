Frau bei Unfall in Gemünden leicht verletzt

Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne fuhr ein 66-jähriger Golf-Fahrer ungebremst auf einen vor ihm fahrenden VW Golf und gleichzeitig noch auf einen ordnungsgemäß vor der „Alten Apotheke“ schräg zur Fahrbahn geparkten VW Multivan. Der Multivan wurde durch die Wucht des Aufpralls etwa 2 Meter versetzt und touchierte hierbei noch einen Pkw Renault Clio. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Multivan entstand Sachschaden von geschätzt etwa 50.000 Euro. Am Pkw VW Golf wird der Schaden auf etwa 1.000,- Euro, am Pkw Renault auf 1.500,- Euro und am Fahrzeug des Unfallverursachers auf 1.500,- Euro geschätzt. Die Fahrzeuge waren teilweise nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Gemünden war mit 10 Einsatzkräften an der Unfallstelle im Einsatz.

Wildkamera in Gemünden entwendet

Gemün Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde bereits im Zeitraum vom 17. bis 22.07.2020 eine Wildkamera entwendet. Die Kamera war an der Rückseite eines Anwesens in der Obertorstraße befestigt und wurde durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

vd/Polizei Gemünden