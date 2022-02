Frau bei Unfall in Elsenfeld leicht verletzt

Die Polo-Fahrerin war gegen 18 Uhr auf der Kleinwallstädter Straße in Richtung Ortsmitte Elsenfeld unterwegs, als ein VW Passat-Fahrer von der Goethestraße kommend die Straße in Richtung Nordring kreuzen wollte. Dabei übersah der Passat-Fahrer vermutlich den Wagen der Frau und prallte in die Fahrerseite des Polo. Durch den Zusammenstoß kam der Polo nach links von der Straße ab und blieb teils auf einem Gehsteig stehen.

Während der Passat-Fahrer den Unfall ohne Blessuren überstand wurde die Frau im Polo leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Währen d der Rettungs- und Bergungsarbeiten leuchtete die Feuerwehr Elsenfeld die Unfallstelle aus, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr an der Unfallstelle um.

Ralf Hettler