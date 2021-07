Um 9.15 Uhr fuhr der Fahrer eines Radladers rückwärts aus einer Box für Schüttgut. Gleichzeitig versuchte ein 19-jähriger mit einem VW-Bus hinter dem Radlader, der auf dem Privatgelände Vorrang hatte, vorbeizufahren. Der Radlader stieß gegen die hintere Seite des Busses, wobei eine Mitfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Da sie über Schmerzen im Rückenbereich klagte, wurde sie vorsorglich mit einem Hubschrauber in ein Krankhaus nach Frankfurt gebracht.

BMW in Großwelzheim angefahren

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag um 18 Uhr musste ein BMW-Besitzer feststellen, dass sein Pkw auf der rechten Seite angefahren worden war. Der Verursacher war geflüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Der BMW war vom Freitag, 02.07.2021, bis zum gestrigen Donnerstag in der Bayernstraße abgestellt.

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Freitag und Sonntag wurde ein Daimler, der in der Auenstraße geparkt war von einem unbekannten Fahrzeug an der hinteren linken Seite beschädigt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Beim Abbiegen BMW gestreift und weitergefahren

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Ostring entstand am späten Mittwochnachmittag ein Schaden von 1.000 Euro. Gegen 18 Uhr war ein Audi-Fahrer von der Aschaffenburger Straße nach links in den Ostring abgebogen. Dabei streifte er den BMW einer 24-jährigen Frau, die an der Einmündung stand, an der Front. Der Audi-Fahrer fuhr nach dem Unfall unverrichteter Dinge weiter. Der 41-jährige Audi-Fahrer meldet sich dann am Donnerstagnachmittag bei der Alzenauer Polizei. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Fahrrad in Dettingen gestohlen

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am Freitag letzter Woche wurde am Bahnhof in Dettingen ein Fahrrad im Wert von 500 Euro gestohlen. Das graue Trekkingrad der Marke Kreidler wurde um 06.45 Uhr an dem dortigen Fahrradabstellplatz abgestellt. Um 15.45 Uhr musste der Besitzer dann feststellen, dass sein Rad verschwunden war.