Frau bei Auffahrunfall in Erlenbach verletzt

Um 12:30 Uhr kam es in der Elsenfelder Straße zu einem Auffahrunfall. Hierbei übersah ein Golf-Fahrer einen vorausfahrenden Audi, der abbiegen wollte und fuhr diesem wuchtig auf. Der Audi wurde gegen eine Grundstücksmauer geschoben, welche erheblich beschädigt wurde. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Audi-Fahrerin litt nach dem Zusammenstoß an Schmerzen im Oberkörperbereich.

Mit Auto ohne Zulassung unterwegs

Sulzbach. Am 21.09.20, gegen 14 Uhr, wurde ein VW Transporter in der Bahnhofstraße in Sulzbach durch eine Polizeistreife festgestellt, als dieser ohne Zulassung im Straßenverkehr gefahren wurde. Gegen den Führer des Fahrzeugs wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da für den Pkw zusätzlich keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet wird und keine Versicherung bestand.