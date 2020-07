Frau bedroht Kollegin in Aschaffenburg mit dem Messer

Zunächst verfolgte die 36-Jährige zum Feierabend die 54-Jährige durch den Park Schöntal und beleidigte diese mit Ausdrücken. Als die Verfolgte in Richtung Deschstraße ging, lief die Angreiferin auf sie zu, zog ein Messer und hielt es ihr an den Hals. Nach einem Wortwechsel bezüglich einer vorherigen Auseinandersetzung, lies die 36-Jährige von ihrer Kollegin ab. Die 54-Jährige blieb unverletzt. Gegen die Angreiferin wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Smart angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Dienstag, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 17 Uhr, einen Pkw Smart. Das Fahrzeug war in der Deschstraße abgestellt und weist nun Kratzer und eine Delle an der hinteren Stoßstange links auf. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Vorfahrt in Heigenbrücken genommen - ein Verletzter

Heigenbrücken. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein Opel Corsa die Kreisstraße AB 2 von Sailauf kommend in Richtung Heinrichstal. An der Kreuzung zur Kreisstraße AB 23 wurde der vorfahrtsberechtigte Opel von einem 51-jährigen Ford-Fahrer übersehen, der aus Richtung Schöllkrippen gefahren kam. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch der 50-Jährige Opel-Fahrer verletzt wurde. Die Retter verbrachten ihm mit Verdacht auf HWS in ein Krankenhaus. Sowohl die Beifahrerseite des Opel als auch die Front des Ford wurden durch die Wucht des Aufpralls stark eingedrückt. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Pech für einen unfallflüchtigen Busfahrer

Am Donnerstag, gegen 20 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht eines Busfahrers in der Aschaffenburger Innenstadt. Hierbei blieb der Fahrer mit der Front seines großen Gefährtes an einem Parkleitsystem hängen, welches hierdurch massiv verbogen wurde. Der Busfahrer setzte jedoch beschleunigt seine Fahrt fort. Zu seinen Ungunsten befand sich eine Streife nur vier Fahrzeuge hinter dem Bus und wurde somit Zeuge des Unfalls. Sie führte den Fahrer nur kurz darauf einer Anhaltung zu. Auch der Bus wies bei seiner Begutachtung im frontalen Dachbereich einen Schaden im vierstelligen Bereich auf. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ein.

29-Jähriger geht auf Tankstellenwart los

Kleinostheim. Am Donnerstagabend, gegen 21:15 Uhr, kam es in einer Tankstelle in der Hanauer Straße zu einem Handgemenge. Ein 29-Jähriger geriet mit einem Angestellten in Streit, woraufhin er der Tankstelle verwiesen wurde. Anstelle die Örtlichkeit zu verlassen, ging der 29-Jährige auf den Angestellten verbal und körperlich los. Durch mehrere Schläge des Angreifers erlitt der 27-Jährige eine Platzwunde an der Stirn. Bei der darauffolgenden Rangelei erlitt er zudem Schürfwunden an den Beinen. Der Störenfried erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Unbekannter versieht Fahrzeug mit Delle

Mainaschaff. Im Zeitraum von Samstag bis Donnerstag beschädigte ein unbekannter Täter einen Pkw Saab. Dieser war An der Senne abgestellt und weist nun eine circa 20 x 20 Zentimeter große Delle im hinteren linken Kotflügel auf. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich

