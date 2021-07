Frau am Honisch Beach in Niedernberg mehrfach getreten

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.40 Uhr ereignete sich in Niedernberg am Honisch Beach eine Körperverletzung in deren Verlauf eine 55-jährige Frau von einem unbekannten Mann mehrmals getreten wurde.<p>

Der unbekannte Täter wurde zuvor von der Geschädigten aufgefordert das Gelände zu verlassen. Der Täter war in männlicher Begleitung. Drei junge Mädchen wurden ebenfalls Zeugen der Körperverletzung, welche bei der Sachverhaltsaufnahme jedoch auch nicht mehr vor Ort waren. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Obernburg zu melden.

Der männliche Angreifer trug einen dunklen Jogginanzug und war etwa 18 Jahre alt.

Die Geschädigte wurde leicht verletzt und trug Blutergüsse am Bein davon. Hinweise bitte an die Polizei Obernburg.

Verkehrsunfall in Leidersbach - Quadfahrer verletzt

Leidersbach- Hauptstraße Am Freitag gegen 17 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer 64-jährigen Golffahrerin und einem 23-jährigem Quadfahrer. Die Golffahrerin wollte auf der Hauptstraße in ihr Grundstück nach rechts abbiegen. Der Quadfahrer befand sich hinter dem VW, Golf und wechselte mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg um eine weitere Verkehrsteilnehmerin und den Golf verbotenerweise rechts über den Gehweg zu überholen.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen Golf und Quad wobei der Quadfahrer vom Fahrzeug abgeworfen wurde und sich an den Beinen schwer verletzte. Er wurde ins Klinikum Aschaffenburg verbracht.

Unfallflucht - Laterne zerstört

Niedernberg- Rüttelweg Am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr wurde im Industriegebiet eine Straßenlaterne vollständig umgedrückt. Aufgrund des Schadensbildes wurde der Schaden vermutlich von einem rangierenden Lkw verursacht. Es entstand ein Schaden von etwa 500 EUR. Hinweise auf den Verursacher bestehen nicht.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg