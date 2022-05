Frau am Aschaffenburger Bahnhof bespuckt und gestoßen

Am späten Sonntagabend wartete eine 60-jährige Frau in Aschaffenburg auf ihren Zug. Ein Jugendlicher (14 Jahre) und ein Heranwachsender (18 Jahre) gingen plötzlich und unvermittelt auf die Frau los. Zuerst beleidigten sie die Frau verbal, danach spuckten sie ihr mehrfach ins Gesicht. Später schubste der Ältere die Frau vor sich her, bis sie auf den Bahnsteig stürzte. Die Angegriffene erlitt hierbei Schürfwunden an beiden Beinen. Zum Abschluss warfen die Raufbolde noch Teile des Gepäcks der Frau ins Gleis. Herbeigeeilte Beamte der Bundespolizei konnten weitere Aggressionen verhindern.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat gegen die beiden jungen Männer Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die Beschuldigten die Dienststelle verlassen, der 14-Jährige jedoch in Begleitung seiner Erziehungsberechtigten.