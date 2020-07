Frammersbach: Unkraut weg, Nachbarhaus angebrannt

An die Hofeinfahrt grenzt unmittelbar das Haus des Nachbarn an. Der Mann hatte schon einige Meter vom Unkraut befreit als er feststelle, dass an der Hausecke des Nachbarn Rauch aus der Wandverkleidung quoll. Der Mann bog daraufhin einige Elemente der mit Alublechen verkleideten Hausfassade auf und konnte erkennen, dass die darunter befindlichen Holzlatten kohlten. Geistesgegenwärtig holte er einen Gartenschlauch und löschte. Noch vor Eintreffend er Feuerwehr war die Gefahr gebannt. An der Fassade entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Sachbeschädigung an Corsa



Lohr. Im Zeitraum von Freitag, 23 Uhr, bis zum Samstag, 9.30 Uhr, wurde in Lohr der linke Vorderreifen eines schwarzen Opel Corsa zerstochen. Der Corsa stand in der Gerbergasse. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 80 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise in der Angelegenheit an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Radfahrer gestürzt

Lohr. Am Samstag, gegen 17.50 Uhr, kam eine Streifenbesatzung zufällig zu einem gestürzten Radfahrer. Der 16-jährige Schüler fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg von der Südtangente kommend in die Westtangente in Richtung Industriegebiet. Als er einem Fußgänger ausweichen wollte, streifte er hierbei den Ampelmast der Ampelanlage. Er stürzte und verletzte sich dabei an der Hand. Auch zog er sich Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Der 16-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum.

Polizei Lohr/mkl