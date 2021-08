Frammersbach: Unbekannter zerkratzt Haustür und klemmt tote Schlange in Tür ein

Mitsubishi gestreift - Verursacher gesucht

Lohr. Am Mittwoch in der Zeit von 13:00 Uhr bis 21:45 Uhr wurde ein weißer Mitsubishi im Bereich der rechten Heckstoßstange angefahren. Das Fahrzeug stand zum Unfallzeitpunkt auf einem Firmengroßparkplatz in der Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße. Das Unfallverursacherfahrzeug hinterließ Lackspuren an der Unfallstelle, die gesichert werden konnten. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Ermittlungen folgen.

Zeugen, die Hinweise zu einem tatverdächtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352 87410 zu melden.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Lohr am Main