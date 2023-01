Frammersbach: Regenfallrohr beschädigt und getürmt

Im Zeitraum vom 14.01.2023 bis 16.01.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall in Frammersbach, Kirchberg. Ein Pkw kollidierte mit einem massiven Blumenkübel und schob diesen gegen ein dortiges Wohnhaus. Dabei entstand ein Sachschaden an dem Regenfallrohr der Hausfassade. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Lohr am Main entweder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder per Telefon 09352/87410 zu melden.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Karlstadt. Am Montag um 22:30 Uhr wurde in der Gemündener Straße in Karlstadt ein 20-Jähriger in seinem Pkw Daimler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Der 20-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Polizeimeldungen aus dem Kreis Main-Spessart