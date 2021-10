Frammersbach: Alkoholisierte Frau verursacht Unfall und fährt weg

Unfall mit Trunkenheit - Unfallflucht - Trunkenheit im Verkehr. So dürfte der Ablauf einer kuriosen Sachbehandlung in Frammersbach am Donnerstagabend gewesen sein. Los ging es um etwa 20 Uhr in der Waldschlossstraße. Der 28-jährige Fahrer eines Mazda rief die Polizei an, weil es im Begegnungsverkehr in der Waldschlossstraße zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Suzuki einer 59-jährigen Frau gekommen war. Obwohl der 28-Jährige im Einmündungsbereich vor der Orber Straße äußerst rechts fuhr stieß ihm die 59-Jährige an die vordere linke Fahrzeugecke. Beide Unfallbeteiligte hielten an der Unfallstelle an.

Dem 28-Jährigen fiel auf, dass die Frau die mit ihm diskutierte, eine verwaschene Aussprache und einen unsicheren Gang hatte. Noch ehe die Polizei an der Unfallstelle eintraf fuhr die Frau mit ihrem Auto weg, um angeblich der Polizei entgegen zu fahren. Das tat sie jedoch nicht und war verschwunden.

Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte der unfallbeschädigte Suzuki einige Zeit nach dem Unfall in der Gewerbestraße in Frammersbach festgestellt werden. Dort war auch die Frau. Die Frau war deutlich alkoholisiert. Die erste Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 0,56 mg/L. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ihr Führerschein beschlagnahmt.

An den Autos entstand ein Schaden von circa je 1500 Euro.

Audi in Parkhaus gestreift

Lohr. Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit von 15.20 Uhr bis 17.30 Uhr, wurde im Altstadtparkhaus in der Haaggasse ein geparkter Audi angefahren. Der graue Audi A6 stand in der fünften Etage auf dem Parkplatz 524. Ein unbekannter Autofahrer stieß an die hintere linke Ecke des Audis. Hierdurch entstand ein Schaden in nicht unbeachtlicher Höhe. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne weitere Veranlassung. Hinweise an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410.

Sachbeschädigung an Seat in Pflochsbach

Lohr. In der Zeit zwischen 29. September um 18 Uhr, und 30. September um 14 Uhr, wurde ein im Lohrer Ortsteil Pflochsbach, im Bereich Weberhof, ein abgestellter weißer Seat beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter brachte dem Auto in der Fahrertüre eine erhebliche Delle bei. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

xere/Polizei Lohr